Военный психолог: СБУ вербуют для поджога тех, кто верит обещаниям или попал в беду

Военный психолог Захаров объяснил, как СБУ вербует учительниц на поджог школ

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В Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов явилась в школу №10, где трудилась, и предприняла попытку поджечь два кабинета на первом этаже. К счастью, возгорание было быстро замечено и ликвидировано, а сама женщина была задержана.

Фото: Wikipedia by Georg Pik is licensed under общественное достояние

Перед тем как совершить это деяние, педагог распространила видео в родительском чате, в котором заявила о своей поддержке Украины. Военный психолог Алексей Захаров, высказавшийся в интервью Общественной Службе Новостей, считает, что учительница, вероятно, стала жертвой манипуляций СБУ.

Захаров отмечает, что такие случаи не новы, и указывает на схожесть с ситуациями, когда телефонные мошенники уговаривают своих жертв совершить преступления. Эксперт подчеркивает, что школы, также как и военкоматы, подходят под извращённую логику тех, кто манипулирует людьми, склоняя их к поджогам.

Он также отмечает, что подобные атаки на образовательные учреждения не являются новыми, и упоминает террористические акты, совершённые учениками собственных школ.

Захаров подчеркивает, что человека, оказавшегося во власти преступников, можно заставить напасть на любой объект, будь то школа, военкомат или что-то еще. Он отмечает единые технологии воздействия на людей, подчинённых преступникам. Часто это происходит в результате трудной жизненной ситуации, особенно у пожилых людей, которых могут обмануть обещания решения финансовых проблем или проблем с родственниками.

Захаров подчеркивает, что многие попадают в ловушку, веря в обещания новых "друзей", и осознают обман уже после совершения преступлений.