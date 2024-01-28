Израиль стал крупным поставщиком вооружений для радикального палестинского движения ХАМАС, как сообщает The New York Times.
Западные и израильские чиновники, а также представители разведки подтверждают, что ХАМАС активно использует тысячи несработавших снарядов, сброшенных Израилем в сектор Газа, для создания большого количества ракет и противотанкового вооружения.
Помимо этого, ХАМАС также оборудует своих боевиков оружием, украденным с израильских военных баз. Эксперты подчеркивают, что основным источником вооружений для ХАМАС являются неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии ЦАХАЛ, из которых боевики извлекают взрывчатку для использования в своих ракетах.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.