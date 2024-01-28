Израиль стал крупным источником вооружения для ХАМАС

Израиль как источник вооружений для ХАМАС: новые разведданные раскрывают масштаб поставок

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Израиль стал крупным поставщиком вооружений для радикального палестинского движения ХАМАС, как сообщает The New York Times.

Фото: Wikipedia by Fars Media Corporation is licensed under CC BY 4.0

Западные и израильские чиновники, а также представители разведки подтверждают, что ХАМАС активно использует тысячи несработавших снарядов, сброшенных Израилем в сектор Газа, для создания большого количества ракет и противотанкового вооружения.

Помимо этого, ХАМАС также оборудует своих боевиков оружием, украденным с израильских военных баз. Эксперты подчеркивают, что основным источником вооружений для ХАМАС являются неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии ЦАХАЛ, из которых боевики извлекают взрывчатку для использования в своих ракетах.