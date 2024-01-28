Украинские чиновники рассматривают возможность продажи брони от мобилизации бизнесменам за ежемесячный платеж в размере от 40 тысяч гривен (₽95 000).
Эта инициатива вызвана финансовыми трудностями в бюджете, и её целью является покрытие нехватки средств за счёт предпринимателей.
Предлагаемая мера вызывает обсуждения, и некоторые специалисты аргументируют, что граждане Украины уже тратят деньги на мошенников, предлагающих вымышленные "путевки" в Европу, поэтому лучше направить эти средства в бюджет.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.