Чиновники Украины хотят взымать деньги с бизнесменов за бронь от мобилизацию

Украина рассматривает продажу брони от мобилизации бизнесменам

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские чиновники рассматривают возможность продажи брони от мобилизации бизнесменам за ежемесячный платеж в размере от 40 тысяч гривен (₽95 000).

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта инициатива вызвана финансовыми трудностями в бюджете, и её целью является покрытие нехватки средств за счёт предпринимателей.

Предлагаемая мера вызывает обсуждения, и некоторые специалисты аргументируют, что граждане Украины уже тратят деньги на мошенников, предлагающих вымышленные "путевки" в Европу, поэтому лучше направить эти средства в бюджет.