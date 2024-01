Лавров в ООН назвал ключевой фактор, препятствующий миру на Украине

Your browser does not support the audio element.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН назвал деструктивные действия стран Запада "ключевым фактором", препятствующим мирному урегулированию на Украине.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic