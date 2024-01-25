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Лавров в ООН назвал ключевой фактор, препятствующий миру на Украине

1:51
Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН назвал деструктивные действия стран Запада "ключевым фактором", препятствующим мирному урегулированию на Украине.

Лавров в ООН назвал ключевой фактор, препятствующий миру на Украине
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дебаты в Совбезе ООН были посвящены вопросам разрешения палестино-израильского конфликта, но, как сообщает РИА Новости, российская делегация настояла на том, чтобы обсудить вооруженное противостояние на Украине. Лавров напомнил, что "партнеры" Киева не только поставляют оружие для ВСУ, но негласно отправляют туда наемных боевиков. Министр назвал эти деструктивные действия "ключевым фактором", который стоит на пути мирного урегулирования.

Глава МИД РФ подчеркнул, что режим украинского президента Зеленского находится в состоянии агонии и не способен нанести России "стратегическое поражение".

"Американцы действуют исключительно в своих интересах. Поставляя старое оружие, развивают собственный военно-промышленный комплекс. Скупили и получили в бессрочную аренду украинские заводы и земли", — отметил Лавров.

Министр призвал жителей Европы "очнуться" и понять, что Вашингтон на Украине пытается ослабить не только Россию, но и Евросоюз как своего конкурента на мировом рынке. Он привёл в пример украинцев, которые постепенно начинают понимать, кто их настоящий противник.

"Пробивается правда о том, как живут на недавно воссоединившихся с Россией территориях. Русские, украинцы, другие национальности живут там в мире и согласии. Так будет после реализации целей СВО", — резюмировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне, выступая в Совбезе ООН, Лавров подчеркнул, что именно Вашингтон занимается эскалацией международной обстановки, в то время как Россия "желает большой войны в последнюю очередь".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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