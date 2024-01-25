Стало известно о новой тактике боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Про неё рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо, которая состоялась в Ужгороде.
Как информирует издание "Факты ICTV", новая тактика заключается в построении украинскими формированиями масштабной трехуровневой линии оборонительных рубежей.
По словам Шмыгаля, такая линия станет защитой на всех направлениях в зоне боевых действий.
"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях", — обратил внимание украинский политик.
При этом премьер Украины добавил, что на строительство данных оборонительных сооружений правительство киевского режима выделило десятки миллиардов гривен.
По его словам, в настоящее время Украина нуждается в значительном количестве инженерной техники, в связи с чем словацкие частные компании будут поставлять Киеву в рамках военной помощи бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.