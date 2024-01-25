На Украине раскрыли новую тактику ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил о строительстве трёхуровневой линии обороны

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Стало известно о новой тактике боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Про неё рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо, которая состоялась в Ужгороде.

Фото: Telegram

Как информирует издание "Факты ICTV", новая тактика заключается в построении украинскими формированиями масштабной трехуровневой линии оборонительных рубежей.

По словам Шмыгаля, такая линия станет защитой на всех направлениях в зоне боевых действий.

"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях", — обратил внимание украинский политик.

При этом премьер Украины добавил, что на строительство данных оборонительных сооружений правительство киевского режима выделило десятки миллиардов гривен.

По его словам, в настоящее время Украина нуждается в значительном количестве инженерной техники, в связи с чем словацкие частные компании будут поставлять Киеву в рамках военной помощи бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.