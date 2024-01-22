Зеленский оформил указом территориальные претензии Украины к России

Зеленский издал указ об "исторически населённых украинцами территориях" РФ

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Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически насёленных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он сообщил в видеообращении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

Фото: AP Photo by Efrem Lukatsky

"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", — объяснил украинский президент.

Текст указа ещё не обнародован. Сообщивший о нём УНИАН отнёс к "этническим украинским территориям" Кубань, Стародубщину (запад Брянской области), Зелёный Клин (Дальний Восток) и другие.