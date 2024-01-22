Зеленский оформил указом территориальные претензии Украины к России

Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически насёленных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он сообщил в видеообращении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.
"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", — объяснил украинский президент.
Текст указа ещё не обнародован. Сообщивший о нём УНИАН отнёс к "этническим украинским территориям" Кубань, Стародубщину (запад Брянской области), Зелёный Клин (Дальний Восток) и другие.
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