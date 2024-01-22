В США призвали устроить геноцид россиян

Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян

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Бывший представитель Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах призвал устроить геноцид россиян. По его мнению, Украина не должна стесняться "агрессии" против РФ, даже если таковая предполагает уничтожение населения.

Фото: Picture Alliance / DPA by Mohssen Assanimoghaddam

"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — уверен Табах. Его слова приводит YouTube-канал "Вышка".

При этом как пример он привёл ликвидацию половины населения Германии, чтобы победить над ней во Второй мировой войне, а также сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.

При этом прежде российские власти не раз отмечали, что украинские спецслужбы, в том числе и представители Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, используют террористические методы. То, что Киев причастен к терактам против известных россиян и военных журналистов, подтверждал глава ГУР Кирилл Буданов.