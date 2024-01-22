Кличко разнёс Зеленского за неправильное руководство Украиной

Действующая на Украине власть становится всё более авторитарной, посетовал мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с канадским изданием Globe and Mail.
"То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом", — возмутился он.
Градоначальник не стал прямо называть виновника сложившейся ситуации.
"За этим стоит желание некоторых людей — я не могу назвать их имён, — но они хотят, чтобы всё было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение в Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль", — пояснил Кличко.
Он привёл в пример новостной телемарафон, на котором, по его словам, нельзя увидеть несогласных. Киевский голова, впрочем, не смог утверждать, что ему хоть раз запретили выступать в эфире программы.
Кроме того, он недоволен, что с начала вооружённого конфликта на Украине более 200 мэров и глав общин были заменены военными руководителями. Кличко уверен, что местные власти должны выбираться населением, а не назначаться "сверху".
Globe and Mail напоминает в этой связи, что оба приведённых интервьюируемым примера — решения, принятые в соответствии с действующим в стране военным положением.
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