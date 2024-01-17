"По всей Украине бомбит!": вышел ролик-сравнение Крыма до и после 2014 года

На Украине показали Крым до и после вхождения в Россию

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Как очень любят говорить блогеры, соцсети Украины буквально "взорвал" вирусный ролик о том, каким был Крым до 2014 года и каким стал после воссоединения с Россией к 2024 году.

Фото: https://t.me/krimski

В ролике на украинском языке говорится о том, что Россия "сделала с Крымом" после бескровного воссоединения, поддержанного более чем 96% крымчан. При этом даже в Киеве признают — крымчане действительно голосовали искренне, "не под дулами автоматов", и планируют "покарать Крым" за такой выбор.

Собственно, даже госсекретарь США времен Обамы и чиновники Белого дома признали (это опубликовано в соответствующих мемуарах) — в Америке поняли, что Крым "действительно решил уйти к РФ" (но просили "для формальности" провести ещё референдум).

Добавим, что всего за первые пять часов ролик во всех соцсетях и Телеграме уже набрал более 3 000 000 просмотров, причём их количество растет на сотни тысяч просмотров каждый час.

Голос за кадром на фоне старых и грязных улиц, ужасных дорог (большая часть их уже стала современными улицами и трассами), платных пляжей с жуткой старой инфраструктурой, заброшенных и нещадно эксплуатируемых Киевом санаториев, парков, заповедников рассказывает про "украинскую идентичность" и "украинский дух".

"Россия уничтожила наши дороги и построила трассы. Уложила в крымскую землю миллиарды тонн щебня и асфальта", — произносит закадровый голос. "30 лет мы не вкладывали в Крым, чтобы сберечь его первозданность и сакральность. 10 лет они копают, бетонируют, армируют, строят, уничтожая наш Крым… Украинский Крым уничтожен. Теперь он — русский", — поначалу сокрушается голос.

Дальше на фоне обновленного Крыма в той же интонации рассказывается о новых больницах, школах, домах, облагороженных городах и набережных, ТЭС и Крымском мосте, аэропорте, новом транспорте вместе старых "Богданов", и т. д.

В конце ролика диктор уже по-русски заявляет "Теперь Крым не Украины, теперь он российский", и на фоне флага РФ над морем на крымском плато появляется текст "Крым — это Россия".

В украинских чатах, комментариях и соцсетях уже происходит то, что блогеры назвали "адски бомбит и пригорает".

Украинцы негодуют, что Россия "посмела забрать такую красоту" и "сделать её для себя", грозят "уничтожить Крым с жителями" и возмущаются "это Владимир Путин занялся Крымом, вложил триллионы — понятно, почему Крым такой красивый стал".

занялся Крымом, вложил триллионы — понятно, почему Крым такой красивый стал". На такие комментарии, впрочем, звучат ответы "а вам до 2014 года кто мешал вкладывать?", "почему вы доили Крым так, что его жители со слезами радости голосовали за присоединение?", а также "потому, что это великая Россия, Империя, а Ваша Украина всегда была её "окраиной".

Также многие смеются — "главное, россияне Чёрное море обратно не закопали".

"Как мы видим, правда о полуострове прорывается и на Украине. Дороги, парки и не только. Сравнили они Крым до 2014 и после сами офигели, как за 10 лет преобразился полуостров", — отмечают СМИ.

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