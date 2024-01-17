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"По всей Украине бомбит!": вышел ролик-сравнение Крыма до и после 2014 года

На Украине показали Крым до и после вхождения в Россию

3:18
Мир

Как очень любят говорить блогеры, соцсети Украины буквально "взорвал" вирусный ролик о том, каким был Крым до 2014 года и каким стал после воссоединения с Россией к 2024 году.

На Украине показали Крым до и после вхождения в Россию
Фото: https://t.me/krimski

В ролике на украинском языке говорится о том, что Россия "сделала с Крымом" после бескровного воссоединения, поддержанного более чем 96% крымчан. При этом даже в Киеве признают — крымчане действительно голосовали искренне, "не под дулами автоматов", и планируют "покарать Крым" за такой выбор.

Собственно, даже госсекретарь США времен Обамы и чиновники Белого дома признали (это опубликовано в соответствующих мемуарах) — в Америке поняли, что Крым "действительно решил уйти к РФ" (но просили "для формальности" провести ещё референдум).

Добавим, что всего за первые пять часов ролик во всех соцсетях и Телеграме уже набрал более 3 000 000 просмотров, причём их количество растет на сотни тысяч просмотров каждый час.

Голос за кадром на фоне старых и грязных улиц, ужасных дорог (большая часть их уже стала современными улицами и трассами), платных пляжей с жуткой старой инфраструктурой, заброшенных и нещадно эксплуатируемых Киевом санаториев, парков, заповедников рассказывает про "украинскую идентичность" и "украинский дух".

"Россия уничтожила наши дороги и построила трассы. Уложила в крымскую землю миллиарды тонн щебня и асфальта", — произносит закадровый голос. "30 лет мы не вкладывали в Крым, чтобы сберечь его первозданность и сакральность. 10 лет они копают, бетонируют, армируют, строят, уничтожая наш Крым… Украинский Крым уничтожен. Теперь он — русский", — поначалу сокрушается голос.

Дальше на фоне обновленного Крыма в той же интонации рассказывается о новых больницах, школах, домах, облагороженных городах и набережных, ТЭС и Крымском мосте, аэропорте, новом транспорте вместе старых "Богданов", и т. д.

В конце ролика диктор уже по-русски заявляет "Теперь Крым не Украины, теперь он российский", и на фоне флага РФ над морем на крымском плато появляется текст "Крым — это Россия".

В украинских чатах, комментариях и соцсетях уже происходит то, что блогеры назвали "адски бомбит и пригорает".

  • Украинцы негодуют, что Россия "посмела забрать такую красоту" и "сделать её для себя", грозят "уничтожить Крым с жителями" и возмущаются "это Владимир Путин занялся Крымом, вложил триллионы — понятно, почему Крым такой красивый стал".
  • На такие комментарии, впрочем, звучат ответы "а вам до 2014 года кто мешал вкладывать?", "почему вы доили Крым так, что его жители со слезами радости голосовали за присоединение?", а также "потому, что это великая Россия, Империя, а Ваша Украина всегда была её "окраиной".

Также многие смеются — "главное, россияне Чёрное море обратно не закопали".

"Как мы видим, правда о полуострове прорывается и на Украине. Дороги, парки и не только. Сравнили они Крым до 2014 и после сами офигели, как за 10 лет преобразился полуостров", — отмечают СМИ.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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