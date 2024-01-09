Железняк: в Раде рассмотрят пять версий законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект о мобилизации в пяти вариантах. Как рассказал украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале,

Фото: "Час Пик"

"По состоянию на утро в Раде уже пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных)", — заметил он.

В то же время, украинский парламентарий обратил внимание, что во вторник, 9 января, завершится срок подачи альтернативных законопроектов. Поэтому, по его мнению, можно допускать, что это все возможные варианты нового законопроекта.

Напомним, что 19 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что к нему обратились из генштаба Вооружённых сил Украины с просьбой мобилизовать в стране дополнительно 450-500 тысяч человек.