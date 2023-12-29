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В Верховной раде Украины рассказали, почему депутатов не отправят на фронт

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Мир

Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что мобилизация депутатов для участия в военных действиях может поставить под угрозу "евроинтеграцию Украины". По его мнению, потеря депутатов может повлиять на техническую составляющую евроинтеграции, так как 90% этого процесса зависят от голосования в парламенте.

В Верховной раде Украины рассказали, почему депутатов не отправят на фронт
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Корниенко отметил, что постепенная утрата депутатов может снизить количество голосов в парламенте до отметки в 300, что не будет соответствовать критериям вступления в Европейский союз (ЕС), НАТО и другие структуры.

Он выразил опасение, что батальон из 200 депутатов, ушедших на фронт, не сможет голосовать, что, в свою очередь, не будет способствовать успешной евроинтеграции страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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