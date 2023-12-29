Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что мобилизация депутатов для участия в военных действиях может поставить под угрозу "евроинтеграцию Украины". По его мнению, потеря депутатов может повлиять на техническую составляющую евроинтеграции, так как 90% этого процесса зависят от голосования в парламенте.
Корниенко отметил, что постепенная утрата депутатов может снизить количество голосов в парламенте до отметки в 300, что не будет соответствовать критериям вступления в Европейский союз (ЕС), НАТО и другие структуры.
Он выразил опасение, что батальон из 200 депутатов, ушедших на фронт, не сможет голосовать, что, в свою очередь, не будет способствовать успешной евроинтеграции страны.
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