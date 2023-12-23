В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокдаун

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Бывший тренер сборной Италии по фехтованию 93-летний Аттилио Фини проявил невероятное мужество, отправив в нокдаун грабителя с револьвером в Милане.

Фото: Openverse by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0

Возвращаясь домой после прогулки, он столкнулся с вооруженным преступником, требовавшим деньги и часы. Отказавшись подчиниться, Фини смело атаковал нападавшего, нанеся удары по лицу и руке. Затем он толкнул преступника, застрявшего между самокатами, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Случай не остался незамеченным группой молодых людей, находившихся поблизости. Они пришли на помощь бывшему тренеру, удерживая преступника до приезда полиции. Арестованным оказался выходец из Алжира, на родине он находится в розыске за убийство.