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В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокдаун

0:49
Мир

Бывший тренер сборной Италии по фехтованию 93-летний Аттилио Фини проявил невероятное мужество, отправив в нокдаун грабителя с револьвером в Милане.

В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокдаун
Фото: Openverse by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0

Возвращаясь домой после прогулки, он столкнулся с вооруженным преступником, требовавшим деньги и часы. Отказавшись подчиниться, Фини смело атаковал нападавшего, нанеся удары по лицу и руке. Затем он толкнул преступника, застрявшего между самокатами, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Случай не остался незамеченным группой молодых людей, находившихся поблизости. Они пришли на помощь бывшему тренеру, удерживая преступника до приезда полиции. Арестованным оказался выходец из Алжира, на родине он находится в розыске за убийство.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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