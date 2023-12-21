Хотя Польша и помогала Украине, чем могла, личные отношения президента Анджея Дуды и президента Владимира Зеленского не сложились.
Об это сообщает украинский ресурс Zaxid.net.
Но как могли найти общий язык краковский интеллигент и криворожский гопник, спрашивает автор статьи.
Варшаву раздражает надменность украинца, которая порой граничит с хамством, а также его неблагодарность. Когда-то отношения Киева и Варшавы в прошлом году были на пике, однако сегодня находятся в кризисе.
Ранее сообщалось, что США начали срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных активов России для Украины.
На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени.