Вашингтон увидел в Польше будущего лидера Европейского Союза.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Как заявил замамериканского госсекретаря по евроделам Джеймс O'Брайен, такая тенденции сложилась из-за того, что Варшава за последние годы наращивает ОПК в разы. А вот ФРГ с её рецессией и "загибающийся" промышленностью уже не интересна никому.
"США хотелось бы, чтобы Варшава стала лидером в Евросоюзе. Сегодня 2/3 союзников тратят 2 процента от ВВП на оборону. Польша — намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются всë лучше и лучше", — подчеркнул американский дипломат.
O'Брайен добавил, что Соединенные Штаты Америки очень надеются на более тесное сотрудничество с Польшей и желали бы заключить с Варшавой больше контрактов, поскольку эти контракты "подразумевают выдачу кредитов".
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".