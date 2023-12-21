Rzeczpospolita: Вашингтон увидел в Польше будущего лидера Евросоюза

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Вашингтон увидел в Польше будущего лидера Европейского Союза.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Как заявил замамериканского госсекретаря по евроделам Джеймс O'Брайен, такая тенденции сложилась из-за того, что Варшава за последние годы наращивает ОПК в разы. А вот ФРГ с её рецессией и "загибающийся" промышленностью уже не интересна никому.

"США хотелось бы, чтобы Варшава стала лидером в Евросоюзе. Сегодня 2/3 союзников тратят 2 процента от ВВП на оборону. Польша — намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются всë лучше и лучше", — подчеркнул американский дипломат.

O'Брайен добавил, что Соединенные Штаты Америки очень надеются на более тесное сотрудничество с Польшей и желали бы заключить с Варшавой больше контрактов, поскольку эти контракты "подразумевают выдачу кредитов".