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Мария Захарова считает обвинения Санду в адрес России голословными

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Мир

Президент Молдавии ранее заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Мария Захарова считает обвинения Санду в адрес России голословными
Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

"Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно", - сказала Захарова на брифинге.

Кроме того, она добавила, что такие заявления со стороны Кишинёва могут быть попыткой все неудачи в выполнении предвыборных обещаний свалить на Россию.

Напомним, ранее президент Молдавии также заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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