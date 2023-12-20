Президент Молдавии ранее заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.
"Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно", - сказала Захарова на брифинге.
Кроме того, она добавила, что такие заявления со стороны Кишинёва могут быть попыткой все неудачи в выполнении предвыборных обещаний свалить на Россию.
Напомним, ранее президент Молдавии также заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране.
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