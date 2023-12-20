Зеленский боится переговоров с Россией. С Совфеде назвали причины

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Ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, о неактуальности вопроса о переговорах с Россией по урегулированию военного конфликта.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Все это отговорки и несерьезные аргументы. Зеленский боится прекращения военного конфликта и возвращения мира на Украину. Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег", - сказал сенатор.

По мнению Сергея Цекова, Зеленскому не стоит обманывать народ Украины словами об актуальности тех или иных переговоров, а озвучить истинную причину своих заявлений.

Зеленский прекрасно понимает, что может лишиться хорошего дохода за счёт войны, а судьба и нужды украинцев и тем более национальные интересы самой Украины его и вовсе не волнуют, отметил Цеков.