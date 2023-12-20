Король Великобритании Карл III ставит потенциальным арендаторам своего жилья условия, в которых значится запрет на кошек.
Король Великобритании Карл III отказывается сдавать жильё в аренду владельцам кошек. Такие правила существуют при сдаче его многочисленных загородных домов, расположенных в сельской местности.
В договоре предписывается соблюдать "строгую политику отсутствия кошек". Собак данный запрет не касается.
Предположительно, нежелание видеть кошек в свох загородных поместьях связана с опасением, что они могут переловить птиц, живущих в садах.
Ранее сообщалось, что Карла III заподозрили в трате доходов умерших людей на ремонт личной недвижимости.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.