Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта в настоящее время не актуален. По его словам, Киев продолжит придерживаться своей формулы мира, согласно которой перед началом мирных переговоров Украина должна добиться гарантий безопасности.
"У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии", — отметил Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua".
При этом он подчеркнул, что сейчас прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по данному документу. После полного её формирования она будет передана России.
В то же время, в Кремле также заявляют, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло в настоящее время не наблюдается, а абсолютным приоритетом для Москвы выступает достижение всех целей специальной военной операции.
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