Зеленский: вопрос переговоров с Россией не актуален

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта в настоящее время не актуален. По его словам, Киев продолжит придерживаться своей формулы мира, согласно которой перед началом мирных переговоров Украина должна добиться гарантий безопасности.

Фото: Офис президента Украины

"У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии", — отметил Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua".

При этом он подчеркнул, что сейчас прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по данному документу. После полного её формирования она будет передана России.

В то же время, в Кремле также заявляют, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло в настоящее время не наблюдается, а абсолютным приоритетом для Москвы выступает достижение всех целей специальной военной операции.