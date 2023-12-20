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Зеленский: вопрос переговоров с Россией не актуален

1:02
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта в настоящее время не актуален. По его словам, Киев продолжит придерживаться своей формулы мира, согласно которой перед началом мирных переговоров Украина должна добиться гарантий безопасности.

Зеленский: вопрос переговоров с Россией не актуален
Фото: Офис президента Украины

"У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии", — отметил Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua".

При этом он подчеркнул, что сейчас прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по данному документу. После полного её формирования она будет передана России.

В то же время, в Кремле также заявляют, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло в настоящее время не наблюдается, а абсолютным приоритетом для Москвы выступает достижение всех целей специальной военной операции.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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