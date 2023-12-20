Newsweek: Украина стала терять уверенность в собственных силах

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В последнее время некоторые украинские политики и военачальники открыто говорят о том, что ВСУ испытывают дефицит снарядов, а превосходство находится на стороне российской армии.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации Newsweek, такие высказывания свидетельствуют о том, что Украина стала терять уверенность в своих силах.

Подчёркивается, что ВС РФ продвигаются на линии соприкосновения, несмотря на холодную погоду.

Издание также цитирует командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Генерал подтвердил тяжёлое положение украинской армии, сказано в материале.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение сопротивления украинских войск к весне 2024 года. По его словам, это связано с нехваткой боеприпасов и некачественной подготовкой солдат ВСУ к боевым действиям.