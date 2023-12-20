Оружие, переданное Западом Украине, могут попасть в руки экстремистов и террористов по всему миру, предупредил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир", — заявил дипломат.
НАТО и Евросоюз игнорируют эту угрозу, что можно интерпретировать как их потворство террористической деятельности, добавил он.
Ранее его коллега по делегации Юлия Жданова сообщала, что предназначенное ВСУ западное оружие было обнаружено в Нигерии.
"Где и когда "всплывёт" направленное "сердобольным" западным альянсом государств "железо" для Украины в следующий раз — вопрос открытый", — возмутилась она тогда.
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