Россия предупредила об опасности западного оружия на Украине для всего мира

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Оружие, переданное Западом Украине, могут попасть в руки экстремистов и террористов по всему миру, предупредил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Фото: Air National Guard by Air Force Senior Master Sgt. Vicky Spesard

"Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир", — заявил дипломат.

НАТО и Евросоюз игнорируют эту угрозу, что можно интерпретировать как их потворство террористической деятельности, добавил он.

Ранее его коллега по делегации Юлия Жданова сообщала, что предназначенное ВСУ западное оружие было обнаружено в Нигерии.