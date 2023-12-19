Несмотря на речи американских властей, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США со своими союзниками направлять свои силы, чтобы защитить крохотные страны, которые входили в состав СССР, отмечает агентство.
В Кремле отмечали, что Россия не несёт угрозы своим соседям, но в случае угрозы её интересам, такие действия без внимания не останутся.
Напоминаем, Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. При этом в последние годы РФ заявляет о беспрецедентной активности альянса у своих западных границ. НАТО постоянно расширяет границы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.