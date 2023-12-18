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Sohu: журналист BBC нарушил этикет в присутствии Путина и пожалел об этом

1:37
Мир

Несколько дней назад прошла прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Среди иностранных журналистов были представители прессы как из дружественных, так и недружественных стран.

Sohu: журналист BBC нарушил этикет в присутствии Путина и пожалел об этом
Фото: kremlin.ru

В их числе был и редактор BBC News Стивен Розенберг. Который на этой пресс-конференции отличился жалобами на то, что ни Владимир Путин, ни помощники российского президента не обращают на него внимания и не предоставили возможности задать вопрос.

Розенберг заявил, что на протяжении нескольких часов держал в руках табличку с названием представляемого им СМИ и из-за этого у него сильно устали руки.

Жалобы Розенберга не нашли сочувствия даже у его подписчиков в соцсетях, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале Sohu.

Комментаторы под его постами с претензиями высмеяли репортера за его поведение. Ему указали, что все были в равных условиях и никто не обязан был делать исключение для представителя BBC.

При этом авторы материала сочли, что Розенберг повёл себя несдержанно и невежливо, нарушив этикет и злоупотребив российским гостеприимством.

Напомним, Стивен Розенберг ранее уже отличался на пресс-конференции президента России. В 2020 году, задав вопрос и получив на него ответ, он просто ушёл. Позднее сам Розенберг объяснил свой поступок большим объёмом работы, из-за которой он и покинул пресс-конференцию.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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