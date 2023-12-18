В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

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Согласно декларации правительства Норвегии от 1959 года, основным принципом государства при рассмотрении запросов на экспорт оружия и боеприпасов, является то, что страна не даёт разрешения на поставки оружия и боеприпасов на территории, где проходит военный конфлики или имеется угроза такового.

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"Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена.

Напомним, ранее в ноябре 2023 года в норвежских СМИ со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщалось, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, вероятно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет на поставки подобной продукции Израилю.

Руководство предприятия отрицает, что производимое им оружие имеется в распоряжении армии Израиля.