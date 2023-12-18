СМИ: США может остаться без сахара

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Из-за продолжительной засухи в штате Луизиана недостаток сахара привел к тому, что уровни более дорогого из-за пошлин импорта приблизились к рекордным значениям 2005 года, когда из-за урагана "Катрина" была уничтожена значительная доля посевов тростника в Луизиане. Также были повреждены перерабатывающие заводы, указывает агентство. Поставки сахара из Мексики, на которые распространяются льготные условия ввоза не спасают положение. Там тоже наблюдается нехватка сахара.

Фото: drkellislate.com

Как подчёркивает СМИ, в Америке есть госпрограмма, направленная на защиту прибыли производителей сахара и предотвращение перенасыщение американского рынка товаром из других стран.

Эта программа предусматривает перенасыщение рынка сахара на внутреннем рынке, а также заграничные поставки по более низким ценам. Отдельные представители индустрии отмечают, что такие правила наносят вред производителям.

Напомним, ранее польские производители выступили за введение эмбарго на поставки сахара с Украины.