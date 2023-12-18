FT: Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

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СМИ отмечает, что такое решение может заблокировать другое государство - членом ЕС, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет надёжного союзника.

Фото: Официальный сайт президента Украины

"Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса", — говорится в публикации.

Многие страны ЕС к такой идее отнеслись настороженно. Однако они хотят показать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри ЕС. Их цель, заставить поменять решение по поводу финансовой помощи Украине, сообщает издание.

Напомним, ранее европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Орбан при принятии решения отсутствовал. Как сообщалось на страницах издания Politico, когда обсуждение по этому вопросу зашло в тупик, германский канцлер предложил Орбану "сходить за кофе". После чего, лидеры 26 стран приняли решение в пользу Киева и Кишинева.