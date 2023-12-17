Командир бригады украинской армии Ян Яцычин высказал своё мнение по поводу французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Парижем украинским военным.
По мнению Яцычина, установки CAESAR не годятся для использования в ходе украинского конфликта.
Военный в разговоре с изданием Le Monde признал скорострельность и точность этого вида вооружения, однако добавил, что сам предпочитает их не использовать.
Причина этого, по словам комбрига, заключается в том, что французские артиллерийские установки CAESAR отличаются повышенной хрупкостью и неприспособленностью к полевым условиям.
Есть у французских самоходок и другие существенные минусы: они очень большие и, значит, заметные для противника. А кроме того, французские оружие слишком "чувствительны к грязи".
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