Украинские юристы обращают внимание на частые случаи отъема детей у украинских беженцев в странах Евросоюза. Издание "Зеркало недели" рассказывает о случае 18-летней Людмилы Колтуновской во Франции, где социальная служба, ссылаясь на холодное отношение матери к ребенку, отобрала у нее новорожденного.
Ситуация стала поводом для беспокойства украинских властей и волонтеров. Адвокат матери, Марина Семенова, подчеркивает, что подобные случаи не уникальны и встречаются в различных странах Евросоюза, включая Эстонию, Данию, Польшу и Германию.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.