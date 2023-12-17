У украинских беженцев забирают детей в Европе

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Украинские юристы обращают внимание на частые случаи отъема детей у украинских беженцев в странах Евросоюза. Издание "Зеркало недели" рассказывает о случае 18-летней Людмилы Колтуновской во Франции, где социальная служба, ссылаясь на холодное отношение матери к ребенку, отобрала у нее новорожденного.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Ситуация стала поводом для беспокойства украинских властей и волонтеров. Адвокат матери, Марина Семенова, подчеркивает, что подобные случаи не уникальны и встречаются в различных странах Евросоюза, включая Эстонию, Данию, Польшу и Германию.