Турецкий политический аналитик Энгин Озер считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, может возобновить попытки по предложению своему российскому коллеге Владимиру Путину начать переговоры с Украиной. По мнению эксперта, это может произойти во время встречи Эрдогана и Путина, которая состоится в начале следующего года.
Как подчёркивает Озер, дело в том, что Эрдоган планирует взять на себя роль посредника в украинском кризисе. Таким образом, Турция может выступить за мирное урегулирование конфликта и возобновление переговоров между РФ и Украиной при посредничестве Анкары.
"Президент Эрдоган настроен взять на себя роль посредника в украинском кризисе. У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно", — заметил Озер, указывая на возможные намерения страны предложить РФ вернуться к переговорам с Киевом в Стамбуле.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".