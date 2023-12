Your browser does not support the audio element.

Турецкий политический аналитик Энгин Озер считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, может возобновить попытки по предложению своему российскому коллеге Владимиру Путину начать переговоры с Украиной. По мнению эксперта, это может произойти во время встречи Эрдогана и Путина, которая состоится в начале следующего года.

Фото: CreativeCommons by пресс-служба Президента РФ is licensed under "File:Vladimir Putin met with Recep Tayyip Erdogan 2016-10-10 09.jpg" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.