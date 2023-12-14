Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был вынужден согласиться, что в светлое будущее Киева верит всё меньше и меньше людей.
При этом большинство скептиков не делятся своими опасениями открыто, однако пессимистические настроения говорящих о будущем Украины очевидны, добавил министр.
"Голоса, скептически относящиеся к перспективам страны, становятся все громче… большинство открыто не говорят о том, что Украина должна просто отказаться от борьбы, но пессимизм, поддерживающийся, прагматическими аргументами, несет опасные и неверные стратегические последствия", — сказал Кулеба в интервью журналу Foreign Affairs.
Глава украинского МИД отметил, что немногие верят в то, что Киев сможет победить в вооружённом противостоянии с РФ. При этом западная поддержка Украины тоже снижается. Общественность напоминает об усталости от происходящего на Украине и о том, что ВСУ не ждёт ничего хорошего, добавил Кулеба.
Также министр был вынужден согласиться, что украинское контрнаступление действительно не достигло желаемых целей.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.