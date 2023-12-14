Глава МИД Украины Кулеба признал, что скептиков в отношении судьбы Киева становится больше

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был вынужден согласиться, что в светлое будущее Киева верит всё меньше и меньше людей.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

При этом большинство скептиков не делятся своими опасениями открыто, однако пессимистические настроения говорящих о будущем Украины очевидны, добавил министр.

"Голоса, скептически относящиеся к перспективам страны, становятся все громче… большинство открыто не говорят о том, что Украина должна просто отказаться от борьбы, но пессимизм, поддерживающийся, прагматическими аргументами, несет опасные и неверные стратегические последствия", — сказал Кулеба в интервью журналу Foreign Affairs.

Глава украинского МИД отметил, что немногие верят в то, что Киев сможет победить в вооружённом противостоянии с РФ. При этом западная поддержка Украины тоже снижается. Общественность напоминает об усталости от происходящего на Украине и о том, что ВСУ не ждёт ничего хорошего, добавил Кулеба.

Также министр был вынужден согласиться, что украинское контрнаступление действительно не достигло желаемых целей.