Курьезный случай произошел в Страсбурге на последней пленарной сессии Европарламента. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в прямом смысле облаяли неизвестные собаки.
Поначалу все шло согласно строгому европейскому регламенту. Глава Еврокомиссии зачитывала речь, в которой подводились итоги полугодового председательства Испании в Совете ЕС.
Фон дер Ляйен завершила свою речь, но на финальной фразы "Слава Европе" из динамиков вдруг раздалось собачье лаяние, сообщает LIFE.
Откуда в помещении оказались четвероногие не уточняется. Случившиеся вызвало у европейских чиновников сначала недоумение, а затем смех.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.