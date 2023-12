Your browser does not support the audio element.

Курьезный случай произошел в Страсбурге на последней пленарной сессии Европарламента. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в прямом смысле облаяли неизвестные собаки.

Фото: openverse by Xaf is licensed under "European Parliament (Brussels)" by Xaf is licensed under CC BY 2.0.