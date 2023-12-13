Урсулу фон дер Ляйен облаяли собаки во время выступления в Европарламенте

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Курьезный случай произошел в Страсбурге на последней пленарной сессии Европарламента. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в прямом смысле облаяли неизвестные собаки.

Фото: openverse by Xaf is licensed under "European Parliament (Brussels)" by Xaf is licensed under CC BY 2.0.

Поначалу все шло согласно строгому европейскому регламенту. Глава Еврокомиссии зачитывала речь, в которой подводились итоги полугодового председательства Испании в Совете ЕС.

Фон дер Ляйен завершила свою речь, но на финальной фразы "Слава Европе" из динамиков вдруг раздалось собачье лаяние, сообщает LIFE.

Откуда в помещении оказались четвероногие не уточняется. Случившиеся вызвало у европейских чиновников сначала недоумение, а затем смех.