Экс-главком НАТО Ставридис: Украина может лишиться поставок F-16 и ATACMS

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Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис сообщил о неожиданном ударе НАТО Украине. По его словам, он заключается в том, что Киев может лишиться поставок истребителей F-16 и тактических баллистических ракет ATACMS. Это произойдёт в том случае, если представители американского конгресса не смогут договориться о военной помощи Киеву.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Это будет ужасным моментом для Украины", — обратил внимание отставной адмирал американских ВМС в эфире MSNBC.

Вдобавок, по мнению Ставридиса, американский конгресс имеет возможность согласовать помощь Украине до рождественских каникул. В то же время, есть большая вероятность, что РФ может начать полномасштабное наступление, с которым боевики Вооружённых сил Украины не смогут справиться.

Таким образом, добавляет бывший главнокомандующий Североатлантического альянса, в настоящее время США ходят по тонкому льду.