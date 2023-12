Your browser does not support the audio element.

Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис сообщил о неожиданном ударе НАТО Украине. По его словам, он заключается в том, что Киев может лишиться поставок истребителей F-16 и тактических баллистических ракет ATACMS. Это произойдёт в том случае, если представители американского конгресса не смогут договориться о военной помощи Киеву.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.