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Bloomberg: США могут отправить ВСУ военную технику из запасов на сумму $4,6 млрд

1:06
Мир

В США рассказали о рискованном обходном пути для продолжения оказания Украине военной помощи. Как пишет агентство Bloomberg, Пентагон может поставить Киеву военную технику из запасов США на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Bloomberg: США могут отправить ВСУ военную технику из запасов на сумму ,6 млрд
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Причём, сделано это будет в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) с целью дождаться денег и в дальнейшем заменить вооружение на новое.

"Теоретически Министерство обороны могло бы продолжать отправлять оружие и боеприпасы, даже если бы не было денег на их замену", — обратил внимание американский военный аналитик Марк Канчиан.

Таким образом, вооружение и боеприпасы, которые возможно раздать по PDA, не требуют финансовых средств. Тем не менее, решение американского оборонного ведомства продолжить направлять Украине оружие по такому сценарию заставит Пентагон принять на себя риск осложнения. Ведь процесс заключения оборонных контрактов и без того длительный.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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