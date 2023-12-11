Daily Mail: учёные нашли разлом, который может вызвать цунами в США и Канаде

Учёные из французского Университета Гренобль-Альпы обнаружили ранее неизвестный разлом, который способен вызвать мощные землетрясения и цунами. Отмечается, что зоне риска оказались более миллиона жителей — Канады и США. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: https://thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Geology/3137804071_fe9c7253f2_b.jpg

Известно, что данный разлом проходит через провинцию Британская Колумбия в Канаде. Его длина составляет более 70 км. И хотя образовался разлом несколько тысяч лет назад, открыт он был только недавно.

Как показало проведённое учёными исследование, каменные блоки разлома движутся вверх-вниз в точке соприкосновения, а не из стороны в сторону. Несколько тысячелетий назад два массивных каменных блока соскользнули друг с друга, вызвав, в результате, сильное землетрясение. Теперь же есть вероятность, что этот катаклизм может повториться в будущем.

"Поскольку мы документируем проседание, которое привело к вертикальному смещению поверхности Земли, и тот факт, что этот разлом, вероятно, разорвётся под водой, существует вероятность того, что землетрясение на этом разломе вызовет локальное цунами в бассейне Джорджии", — поделились своими выводами исследователи.