American Conservative: из-за Украины в США не хотят служить в армии

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Американцы отказываются на добровольной основе идти служить в армию США, заявил экс-советник президента Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По его словам, мобилизационный запас страны сильно сократился на фоне украинского и других конфликтов, в которые ввязался Вашингтон.

Фото: Фото: The U.S. Army

Как уточнил экс-советник Рейгана, если Вашингтон и дальше продолжит политику гегемона и будет "лезть" во все конфликты, в стране придётся вводить обязательную службу в армии.

"Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придётся ввести воинскую обязанность", — заявил Бэндоу в колонке для American Conservative.

Он подчеркнул, что в стране всё меньше людей, которые бы хотели по своей инициативы служить в армии из-за опасений, что Вашингтон может напрямую вмешаться в украинский конфликт или в противостояние на Ближнем Востоке, и отправить туда своих военных.