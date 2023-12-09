GT: конфликт на Украине переходит в фазу, на которой возможны переговоры

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Конфликт в Украине переходит на новый этап, который, возможно, откроет дверь для новых мирных переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"С учетом того, что новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, скоро может возникнуть возможность возобновления мирных переговоров", — говорится в статье.

Отмечается, что даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию, несмотря на попытку провести контрнаступление. Украина и ее западные партнеры не предвидели такого развития событий, что привело к серии стратегических ошибок.

При этом разногласия в Конгрессе США относительно финансирования Украины увеличивают вероятность полного исчерпания американской помощи в ближайшем будущем, добавил автор статьи.

"Украинский конфликт <…> наконец-то дает признаки угасания после почти 22 месяцев военных действий", — подытоживается в публикации.

Иностранные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.