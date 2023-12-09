Худшие прогнозы для Украины, страшащейся прекращения поддержки Запада, возможно, скоро сбудутся. Так считают журналисты издания Financial Times.
"Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики", — сказано в статье.
Авторы отметили, что сейчас, когда Украине как никогда нужна западная поддержка, с ней со стороны ЕС и США возникли большие проблемы.
В частности, сенат США не одобрил новый пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов. Еврокомиссия тоже не торопится принимать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро.
Авторы отметили, что Украина больше не входит в топ мировой повестки, и не является вопросом первоочередного значения для США и ЕС.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.