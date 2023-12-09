Financial Times: финансовая и военная помощь Киеву со стороны Запада может быть прекращена

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Худшие прогнозы для Украины, страшащейся прекращения поддержки Запада, возможно, скоро сбудутся. Так считают журналисты издания Financial Times.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики", — сказано в статье.

Авторы отметили, что сейчас, когда Украине как никогда нужна западная поддержка, с ней со стороны ЕС и США возникли большие проблемы.

В частности, сенат США не одобрил новый пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов. Еврокомиссия тоже не торопится принимать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро.

Авторы отметили, что Украина больше не входит в топ мировой повестки, и не является вопросом первоочередного значения для США и ЕС.