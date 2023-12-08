В Анталии на пляже был найден человеческий скелет

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На пляже города Финике в провинции Анталия, Турция, был обнаружен человеческий скелет, что вызвало беспокойство в сообществе.

Фото: openverse.org by rjmyint is licensed under CC BY-ND 2.0.

Свидетель, заметивший останки, предоставил информацию полиции, и место происшествия было оцеплено сотрудниками жандармерии.

Эксперты подтвердили, что найденные кости принадлежат человеку. Генеральная прокуратура Финике начала расследование инцидента, а человеческий скелет направлен на судебно-медицинскую экспертизу в Стамбул.

Финике, маленький город у берегов Средиземного моря, обычно привлекает туристов своей исторической значимостью, и это загадочное находение привлекает внимание к обширной истории региона.