На пляже города Финике в провинции Анталия, Турция, был обнаружен человеческий скелет, что вызвало беспокойство в сообществе.
Свидетель, заметивший останки, предоставил информацию полиции, и место происшествия было оцеплено сотрудниками жандармерии.
Эксперты подтвердили, что найденные кости принадлежат человеку. Генеральная прокуратура Финике начала расследование инцидента, а человеческий скелет направлен на судебно-медицинскую экспертизу в Стамбул.
Финике, маленький город у берегов Средиземного моря, обычно привлекает туристов своей исторической значимостью, и это загадочное находение привлекает внимание к обширной истории региона.
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