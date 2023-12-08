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Путин: российским военным удалось развеять миф о неуязвимости западной техники

1:01
Мир

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников спецоперации, вручив им звезду Героя России в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества.

Путин: российским военным удалось развеять миф о неуязвимости западной техники
Фото: kremlin.ru

Церемония награждения состоялась в Кремле, в Георгиевском зале.

Президент, выступая перед военными, подчеркнул, что в ходе СВО им удалось развеять миф о том, что современная западная техника непобедима.

"Бойцы СВО уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости", — сказал Путин.

Лидер государства отметил, что всё это стало возможным благодаря смелости и отваге российских бойцов-штурмовиков, и выполнить поставленные задачи им не помешали ни полученные ранения, ни молодой возраст у некоторых.

Всего госнаграду самого высокого уровня Путин вручил 15 российским военным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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