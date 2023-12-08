Сыну американского президента Хантеру Байдену предъявлены обвинения по новому делу, передаёт CNN в четверг.
Обвинительное заключение на 56 листах состоит из девяти пунктов. Самый криминальный из них — уход от налогов.
По версии следствия, с 2016 по 2019 год обвиняемый "участвовал в четырёхлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов", выводя из-под налогообложения расчёт зарплаты сотрудникам его компании.
Сэкономленные средства Байден-младший тратил на наркотики и женщин с низкой социальной ответственностью, утверждает обвинение.
Он "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета", цитирует CNN.
В качестве доказательства приводятся выдержки из мемуаров сына нынешнего хозяина Белого дома "Красивые вещи", вышедших в 2021 году, где он подробно рассказывает о своей зависимости от запрещённых веществ и попытках борьбы с ней.
Этих обвинений не было бы, если бы Хантер носил другую фамилию, нежели Байден, прокомментировал его адвокат Эбби Лоуэлл.
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