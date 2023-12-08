Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы по новому делу

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Сыну американского президента Хантеру Байдену предъявлены обвинения по новому делу, передаёт CNN в четверг.

Фото: Reuters by Jonathan Ernst

Обвинительное заключение на 56 листах состоит из девяти пунктов. Самый криминальный из них — уход от налогов.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год обвиняемый "участвовал в четырёхлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов", выводя из-под налогообложения расчёт зарплаты сотрудникам его компании.

Сэкономленные средства Байден-младший тратил на наркотики и женщин с низкой социальной ответственностью, утверждает обвинение.

Он "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета", цитирует CNN.

В качестве доказательства приводятся выдержки из мемуаров сына нынешнего хозяина Белого дома "Красивые вещи", вышедших в 2021 году, где он подробно рассказывает о своей зависимости от запрещённых веществ и попытках борьбы с ней.

Этих обвинений не было бы, если бы Хантер носил другую фамилию, нежели Байден, прокомментировал его адвокат Эбби Лоуэлл.