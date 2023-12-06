Fox News: брифинг в сенате США по помощи Украине закончился скандалом

Американские журналисты рассказали о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине. Как стало известно телеканалу Fox News, в ходе "секретного брифинга" в сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю была зафиксирована "раздражительная" атмосфера. Причиной стали разногласия между республиканцами и демократами.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter*) процитировал лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, который отметил, что тему встречи изначально "перехватил" лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его словам, Макконнелл начал обсуждение с вопроса безопасности границ США.

Вдобавок, Шумер также обвинил другого сенатора-республиканца в том, что он якобы кричал на одного из генералов на брифинге.

"И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", — обратил внимание обозреватель американского телеканала.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года