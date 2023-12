Американские журналисты рассказали о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине. Как стало известно телеканалу Fox News, в ходе "секретного брифинга" в сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю была зафиксирована "раздражительная" атмосфера. Причиной стали разногласия между республиканцами и демократами.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0