Американский журналист Клейтон Моррис выразил уверенность, что Украина исчезнет, если полностью не капитулирует. По его мнению, если она откажется безоговорочно капитулировать, то лишится ещё большего количества территорий.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.