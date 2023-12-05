Журналист Моррис: Украина исчезнет, если полностью не капитулирует

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Американский журналист Клейтон Моррис выразил уверенность, что Украина исчезнет, если полностью не капитулирует. По его мнению, если она откажется безоговорочно капитулировать, то лишится ещё большего количества территорий.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Все может стать ещё хуже. Для Украины всё может стать намного хуже. <…> Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько ещё земли она возьмет под контроль?", — задаётся вопросом Моррис. Его слова приводит Youtube-канал Redacted.

Таким образом, подчёркивает обозреватель, у страны скоро не будет выхода к морю, и она полностью развалится. Сам эксперт уверен, что, отказавшись от Минских соглашений, киевские власти совершили ужасную ошибку. Так что, чем дольше будет идти конфликт, тем хуже он будет для Украины, которая может лишиться всего.