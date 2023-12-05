Полковник и политический эксперт Александр Перенджиев рассказал, для чего Финляндия планирует расширить своё производство боеприпасов для Киева. По его мнению, таким образом страна хочет повысить свою значимость в НАТО.
При этом Перенджиев обратил внимание, что подобное действие является явно недружественным шагом со стороны Финляндии.
"Финляндия хочет прогнуться перед НАТО, показать, что они впереди планеты всей. Ни у кого нет снарядов уже — ни у Германии, ни у Франции, а у Финляндии есть, она впереди НАТО всей", — рассудил эксперт.
Помимо этого, политолог выразил мнение, что, помимо Североатлантического альянса, в данном случае Финляндия также хочет повысить свою значимость в целом и среди западных стран. Для этого, считает Перенджиев, она использует украинский кризис.
Как прежде сообщал глава Министерства обороны Финляндии, планы по производству боеприпасов для Украины уже готовы. Предположительно, решение о начале изготовления снарядов будет принято до 25 декабря.
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