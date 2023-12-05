Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения
В ОДКБ заявили, что альянс не допустит провокации на границе своих территорий
Ушёл из жизни советский и армянский актёр Сурен Бабаян
В Раде узнали, что Украину не возьмут в НАТО
Прилепин о возвращении в Россию иноагентов: к следующему новогоднему огоньку успеют
Российские войска зачищают леса в окрестностях Артёмовского в ДНР
Запрет на Apple: ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone
В Госдуме рассмотрят законопроект об оскорблении чувств женщин
МВД РФ разыскивает основателя «Омского гражданского объединения» Родькина по уголовной статье

Политолог Перенджиев: Финляндия хочет повысить свою значимость в НАТО

1:09
Мир

Полковник и политический эксперт Александр Перенджиев рассказал, для чего Финляндия планирует расширить своё производство боеприпасов для Киева. По его мнению, таким образом страна хочет повысить свою значимость в НАТО.

Политолог Перенджиев: Финляндия хочет повысить свою значимость в НАТО
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

При этом Перенджиев обратил внимание, что подобное действие является явно недружественным шагом со стороны Финляндии.

"Финляндия хочет прогнуться перед НАТО, показать, что они впереди планеты всей. Ни у кого нет снарядов уже — ни у Германии, ни у Франции, а у Финляндии есть, она впереди НАТО всей", — рассудил эксперт.

Помимо этого, политолог выразил мнение, что, помимо Североатлантического альянса, в данном случае Финляндия также хочет повысить свою значимость в целом и среди западных стран. Для этого, считает Перенджиев, она использует украинский кризис.

Как прежде сообщал глава Министерства обороны Финляндии, планы по производству боеприпасов для Украины уже готовы. Предположительно, решение о начале изготовления снарядов будет принято до 25 декабря.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Последние материалы
Сенатор Пушков счёл рекордную цену на золото признаком конца гегемонии США
Nordwind Airlines ввела распродажу билетов по России с 5 по 8 декабря
WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ
ЦАХАЛ сообщает об успешной нейтрализации 5000 боевиков ХАМАС
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ используют беспилотники для штурма позиций ВСУ
Боевик ВСУ рассказал BBC об "аде" на передовой
Павел Прилучный снова с детьми, вернувшимися из Латвии
Nasz Dziennik: НАТО должно быть готово к прямому конфликту с РФ через три года
Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позициям ряда стран
Китай обвинил боевой корабль США во вторжении в свои территориальные воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников