Политолог Перенджиев: Финляндия хочет повысить свою значимость в НАТО

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Полковник и политический эксперт Александр Перенджиев рассказал, для чего Финляндия планирует расширить своё производство боеприпасов для Киева. По его мнению, таким образом страна хочет повысить свою значимость в НАТО.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

При этом Перенджиев обратил внимание, что подобное действие является явно недружественным шагом со стороны Финляндии.

"Финляндия хочет прогнуться перед НАТО, показать, что они впереди планеты всей. Ни у кого нет снарядов уже — ни у Германии, ни у Франции, а у Финляндии есть, она впереди НАТО всей", — рассудил эксперт.

Помимо этого, политолог выразил мнение, что, помимо Североатлантического альянса, в данном случае Финляндия также хочет повысить свою значимость в целом и среди западных стран. Для этого, считает Перенджиев, она использует украинский кризис.

Как прежде сообщал глава Министерства обороны Финляндии, планы по производству боеприпасов для Украины уже готовы. Предположительно, решение о начале изготовления снарядов будет принято до 25 декабря.