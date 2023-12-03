По мнению председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, Запад совсем скоро официально признает своё поражение на Украине.
"Победа России в СВО очевидна и неизбежна, так же как неизбежен крах концепции мировой исключительности США вместе со всеми их доктринами. Сегодня сформировалось новое глобальное большинство и его границы гораздо шире пределов "золотого миллиарда", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Мировое лидерство США скоро закончится, а подавить Россию во всех смыслах даже с "помощью украинских марионеток" у Запада так и не вышло, констатировал парламентарий.
Антироссийские санкции тоже не оказали того эффекта, на который рассчитывал Запад, и всё чётче становятся видны признаки многополярного мира, добавил Слуцкий.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.