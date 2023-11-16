У Киева остается лишь одна альтернатива — прибегнуть к инициации мира и проведению переговоров, аналогично событиям февраля 2022 года, заявил глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя заявление Владимира Зеленского относительно завершения конфликта с Россией.

Ранее президент Украины, выступая перед африканскими журналистами, подчеркнул необходимость завершения военного конфликта без возможных "заморозок".

"Нельзя говорить о какой-либо победе Украины в этом контексте. Запад не смог ослабить Россию — эта ставка проиграна. Даже несмотря на продолжающиеся формальные визиты западных представителей в Киеве, "кровавому клоуну" следует осознать неизбежность этого факта. Единственный выход — обращение к инициации мира и переговоров, так же как поступал Зеленский в феврале 2022 года. Вероятно, условия этого мира будут далеки от украинских интересов", — отметил Слуцкий.