Советник по безопасности премьера Чехии, Томаш Пояр, высказал мнение, что Украину может ожидать сценарий, схожий с ситуацией на Кипре, где остров разделен между греческой и турецкой общинами.
Пояр предположил, что в случае разделения Украины, ее западная часть сможет вступить в НАТО и Евросоюз, при условии прекращения военных действий.
Ранее другое западное СМИ рассказала о возможном разделении Украины по корейскому сценарию.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.