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Власти Чехии предрекли Украине судьбу Кипра

0:31
Мир

Советник по безопасности премьера Чехии, Томаш Пояр, высказал мнение, что Украину может ожидать сценарий, схожий с ситуацией на Кипре, где остров разделен между греческой и турецкой общинами.

Власти Чехии предрекли Украине судьбу Кипра
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Пояр предположил, что в случае разделения Украины, ее западная часть сможет вступить в НАТО и Евросоюз, при условии прекращения военных действий.

Ранее другое западное СМИ рассказала о возможном разделении Украины по корейскому сценарию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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