Непогода, бушевавшая на Украине, унесла жизни 12 человек. Об этом проинформировал глава МВД страны Игорь Клименко.
"Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка", — написал Клименко в своём Telegram-канале.
Министр добавил, что на данный момент погодные условия на Украине стабилизировались.
28 ноября Клименко говорил, что жертвами непогоды на Украине стали 10 человек. Хуже всего, по данным министра, пришлось жителям Одесской области.
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