Алексей Арестович* сравнил систему управления Украины с феодализмом 17 века.
Украинский военный аналитик объяснил, что Украина воспроизводит один и тот же тип организации, который предусматривает "кормление" в обмен на лояльность.
Он считает, что украинским управленцам невыгодно повышение производительности труда.
"Увеличение эффективности системы лишит держателей системы их мест, положения и заработка, гарантий", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* считает, чтто ВПК, Минобороны и Вооруженные Силы — это три разных феодала, которые преследуют разные цели разными средствами.
"В схеме лебедь раком щуку, ожидать эффективности на приходится", — выразил своё мнение аналитик.
Ранее Алексей Арестович упрекнул Запад в том, что он оставил Украину без поддержки.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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