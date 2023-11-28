Арестович* рассказал об управлеченских проблемах на Украине: "Лебедь раком щуку"

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Алексей Арестович* сравнил систему управления Украины с феодализмом 17 века.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик объяснил, что Украина воспроизводит один и тот же тип организации, который предусматривает "кормление" в обмен на лояльность.

Он считает, что украинским управленцам невыгодно повышение производительности труда.

"Увеличение эффективности системы лишит держателей системы их мест, положения и заработка, гарантий", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* считает, чтто ВПК, Минобороны и Вооруженные Силы — это три разных феодала, которые преследуют разные цели разными средствами.

"В схеме лебедь раком щуку, ожидать эффективности на приходится", — выразил своё мнение аналитик.

Ранее Алексей Арестович упрекнул Запад в том, что он оставил Украину без поддержки.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.