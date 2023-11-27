Алексей Арестович* упрекнул Запад в том, что Украине не позволили заключить мирные соглашения с РФ на выгодных условиях и оставили страну без полноценной военной помощи.
Украинский военный аналитик отметил, что ВСУ удалось сломать кадровую армию России без помощи Запада. Он напомнил, что первые поставки вооружения ВСУ пришлись только на конец июня.
"Эта наша война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями, и пару сотен тысяч людей были бы живы", — написала экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* уверен, что дальше Украина не могла добиться успехов без самолётов и дальнобойных ракет.
Он признал, что Украина оказалась в тяжёлом положении.
"И главный иск и главная нагрузка должна будет предъявлена тем, кто кинул нас в большую войну, пообещав полноценную поддержку, и оставив нас без неё", — выразил своё мнение аналитик.
Ранее Алексей Арестович высказался об условиях мирного договора России и Украины.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.