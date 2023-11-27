Арестович* упрекнул Запад: кинул нас, пообещав полноценную поддержку

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Алексей Арестович* упрекнул Запад в том, что Украине не позволили заключить мирные соглашения с РФ на выгодных условиях и оставили страну без полноценной военной помощи.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Украинский военный аналитик отметил, что ВСУ удалось сломать кадровую армию России без помощи Запада. Он напомнил, что первые поставки вооружения ВСУ пришлись только на конец июня.

"Эта наша война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями, и пару сотен тысяч людей были бы живы", — написала экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* уверен, что дальше Украина не могла добиться успехов без самолётов и дальнобойных ракет.

Он признал, что Украина оказалась в тяжёлом положении.

"И главный иск и главная нагрузка должна будет предъявлена тем, кто кинул нас в большую войну, пообещав полноценную поддержку, и оставив нас без неё", — выразил своё мнение аналитик.

Ранее Алексей Арестович высказался об условиях мирного договора России и Украины.