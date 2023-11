Алексей Арестович* упрекнул Запад в том, что Украине не позволили заключить мирные соглашения с РФ на выгодных условиях и оставили страну без полноценной военной помощи.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.