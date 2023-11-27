Военный эксперт Леонков объяснил, за что украинцы платят жизнями

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Украинцы, обманутые США и Европой, расплачиваются своими жизнями за иллюзию, убеждён военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Фото: discover24.ru

Ранее об этом высказался один из польских депутатов. "Украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС", — процитировала его Myśl Polska.

Это обман, полагает газета: "Украинцы надеются стать частью Запада, но их в Евросоюзе никто не ждёт".

Украинцы гибнут из-за собственной глупости, поверив, будто они нужны Западу, согласился Леонков в комментарии для aif. ru.

"Но Западу нужны не они сами, а их смерть. Им сказали: "Хотите в НАТО и ЕС — платите своими жизнями". Вот они и платят за иллюзию", — объяснил он.

На самом деле бедолаги расплачиваются своими жизнями за так называемую "американскую демократию", резюмировал эксперт.