Украинцы, обманутые США и Европой, расплачиваются своими жизнями за иллюзию, убеждён военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Ранее об этом высказался один из польских депутатов. "Украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС", — процитировала его Myśl Polska.
Это обман, полагает газета: "Украинцы надеются стать частью Запада, но их в Евросоюзе никто не ждёт".
Украинцы гибнут из-за собственной глупости, поверив, будто они нужны Западу, согласился Леонков в комментарии для aif. ru.
"Но Западу нужны не они сами, а их смерть. Им сказали: "Хотите в НАТО и ЕС — платите своими жизнями". Вот они и платят за иллюзию", — объяснил он.
На самом деле бедолаги расплачиваются своими жизнями за так называемую "американскую демократию", резюмировал эксперт.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.