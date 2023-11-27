WP: Байден разочарован в своих словах о количестве погибших в секторе Газа

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Американский лидер Джо Байден выразил сожаление из-за собственного недоверия к статистическим данным Палестины о числе погибших мирных жителей в Газе.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В прошлом месяце глава Белого дома усомнился в массовой гибели гражданского населения в секторе Газа. Однако известные американцы-мусульмане раскритиковали Байдена за его позицию. Президенту США пришлось извиняться перед ними, сообщает Washington Post.

"Я сожалею. Я разочарован в себе. Я буду работать лучше", — произнёс американский лидер.

Ранее стало известно, что администрация Байдена раскололась на два политических лагеря из-за разных взглядов на конфликт между Израилем и Палестиной.