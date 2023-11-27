Американский лидер Джо Байден выразил сожаление из-за собственного недоверия к статистическим данным Палестины о числе погибших мирных жителей в Газе.
В прошлом месяце глава Белого дома усомнился в массовой гибели гражданского населения в секторе Газа. Однако известные американцы-мусульмане раскритиковали Байдена за его позицию. Президенту США пришлось извиняться перед ними, сообщает Washington Post.
"Я сожалею. Я разочарован в себе. Я буду работать лучше", — произнёс американский лидер.
Ранее стало известно, что администрация Байдена раскололась на два политических лагеря из-за разных взглядов на конфликт между Израилем и Палестиной.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.